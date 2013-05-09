Улучшить фото товара и совместить с фотомоделями

Для веб-магазина шампуней для животных требуется оформить фотографии шампуней. В приложении любительские фото пяти разных бутылок, требуется их улучшить и совместить со стоковыми фотографиями девушек с собаками (также прилагаются). Пример совмещения в файле primer.jpg (также прилагается). Все должно быть в пропорциях, сделанных в примере. Требуется создать максимально возможный размер без потери качества в районе 700 пикселов сторона. Фон - белый. Все готовые фотографии должны быть одного размера и смотреться как одна серия. Срок исполнения - 3 дня. Условия оплаты: 50% после получения 2х фотографий, остальные 50% по получении остальных 3х фотографий. Расчет по вебмани, мгновенный.