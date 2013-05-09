Улучшить фото товара и совместить с фотомоделями

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен23 заявки412 просмотров

Для веб-магазина шампуней для животных требуется оформить фотографии шампуней. В приложении любительские фото пяти разных бутылок, требуется их улучшить и совместить со стоковыми фотографиями девушек с собаками (также прилагаются). Пример совмещения в файле primer.jpg (также прилагается). Все должно быть в пропорциях, сделанных в примере. Требуется создать максимально возможный размер без потери качества в районе 700 пикселов сторона. Фон - белый. Все готовые фотографии должны быть одного размера и смотреться как одна серия. Срок исполнения - 3 дня. Условия оплаты: 50% после получения 2х фотографий, остальные 50% по получении остальных 3х фотографий. Расчет по вебмани, мгновенный.

12 лет назад
westernbid
54 года
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Umnulia
Юлия 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$33
3 дня
Все было сделано быстро, качественно и раньше срока! Замечания тут же учитывались, очень высокий уровень понимания задачи. Сотрудничеством остался доволен, обращусь еще не раз. Спасибо!
С Михаилом очень приятно работать. Всегда вежливое общение, точная и понятная постановка задачи. И самое главное, хорошую работу оплачивает достойно!

Заявки фрилансеров

Umnulia
Юлия 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад

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