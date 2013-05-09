Интересует стоимость ретуши фото для интернет-магазина платьев. Объем примерно 600 фото в первый раз и потом каждую 1-2 недели еще примерно по 100 фото. Напишите стоимость за фото, сроки на первые 600 фото, ...
Улучшить фото товара и совместить с фотомоделями
Для веб-магазина шампуней для животных требуется оформить фотографии шампуней. В приложении любительские фото пяти разных бутылок, требуется их улучшить и совместить со стоковыми фотографиями девушек с собаками (также прилагаются). Пример совмещения в файле primer.jpg (также прилагается). Все должно быть в пропорциях, сделанных в примере. Требуется создать максимально возможный размер без потери качества в районе 700 пикселов сторона. Фон - белый. Все готовые фотографии должны быть одного размера и смотреться как одна серия. Срок исполнения - 3 дня. Условия оплаты: 50% после получения 2х фотографий, остальные 50% по получении остальных 3х фотографий. Расчет по вебмани, мгновенный.
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