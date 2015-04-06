Уменьшить фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок200 просмотров

Уменьшить ВЕС всех фото. Ссылка на архив https://yadi.sk/d/3MvfpzV8fmv7Y

Нужно оставить тот же формат файла, но сделать максимально маленький вес без потери качества.

Работу предоставить в таком же формате как и в архиве (также разложено по папкам).

Пишите цену и срок. Только те, кто может сделать это сегодня.

10 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
10 лет назад
$5
1 день
Работа была выполнена качественно и очень быстро. Спасибо.
Понятная задача, моментальная оплата. Рекомендую Дмитрия к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
13 дней назад
10 лет назад