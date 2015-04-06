Уменьшить фото

Уменьшить ВЕС всех фото. Ссылка на архив https://yadi.sk/d/3MvfpzV8fmv7Y

Нужно оставить тот же формат файла, но сделать максимально маленький вес без потери качества.

Работу предоставить в таком же формате как и в архиве (также разложено по папкам).

Пишите цену и срок. Только те, кто может сделать это сегодня.