Уменьшить размер картинок

Привет

нужен челоек корый уменьшит размер фото

есть jpg которые весят по 40 мб но разрешение всего 2000x1400

поэтому надо, уменьшить размер самого файла максимум до 1.5 мб для большого разрешения, а для мелких соответввенно меньше до 600 кб

https://disk.yandex.com/d/9EWaaFFNyd1FMQ - фото

Качество самой картинки должно страдать минимально

Всего 44 файла

Покажите 2 варианта большого и малого фото на одобрение и дальше по шаблону остальные