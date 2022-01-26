Уменьшить размер картинок

Нужно вшить наш бренд в поисковые подсказки на wildberries как в примере на фото
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Привет
нужен челоек корый уменьшит размер фото
есть jpg которые весят по 40 мб но разрешение всего 2000x1400
поэтому надо, уменьшить размер самого файла максимум до 1.5 мб для большого разрешения, а для мелких соответввенно меньше до 600 кб
https://disk.yandex.com/d/9EWaaFFNyd1FMQ - фото
Качество самой картинки должно страдать минимально
Всего 44 файла
Покажите 2 варианта большого и малого фото на одобрение и дальше по шаблону остальные
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