Уменьшить размер картинок

$10
Обработка фотографийЗакрыт19 заявок674 просмотра
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Привет

нужен челоек корый уменьшит размер фото

есть jpg которые весят по 40 мб но разрешение всего 2000x1400

поэтому надо, уменьшить размер самого файла максимум до 1.5 мб для большого разрешения, а для мелких соответввенно меньше до 600 кб

https://disk.yandex.com/d/9EWaaFFNyd1FMQ - фото

Качество самой картинки должно страдать минимально

Всего 44 файла

Покажите 2 варианта большого и малого фото на одобрение и дальше по шаблону остальные

2 года назад
NEW_LEVEL
Роман 
38 летГрузия
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
kuraj
Илья 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
19 дней назад
2 года назад
$10
1 день
RUB
Очередной раз Илья помогает в задаче Благодарю за работу!
Всё отлично. Работаем не в первый раз)