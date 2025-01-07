Есть 30 фото, товаров интернет магазина Террасной доски ДПК https://52dpk.ru/.

Необходимо уникализировать фотографии:

отзеркалить по горизонтали

немного изменить размер холста

немного изменить размер товара

изменить положение товара на холсте (несколько мм в бок+наклон несколько градусов)

чуть чуть осветлить или затемнить

наложить вотермарк (урл сайта).

У меня в псд уходило 1-2 мин на 1 фото.

1000р. Оплата на карту.