Уникализация 30 фото.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен3 заявки57 просмотров

Есть 30 фото, товаров интернет магазина Террасной доски ДПК https://52dpk.ru/.

Необходимо уникализировать фотографии:

отзеркалить по горизонтали

немного изменить размер холста

немного изменить размер товара

изменить положение товара на холсте (несколько мм в бок+наклон несколько градусов)

чуть чуть осветлить или затемнить

наложить вотермарк (урл сайта).

У меня в псд уходило 1-2 мин на 1 фото.

1000р. Оплата на карту.

Adobe PhotoshopОбработка фотографий
4 месяца назад
dmitrixxx
Дмитрий 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
32 минуты назад
4 месяца назад
$10
2 дня
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Сотрудничество прошло успешно, хотя я случайно отправила не тот номер карты для оплаты, из-за чего оплата мне не пришла.

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mane_3Design
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