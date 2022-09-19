Відредагувати фото

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт80 заявок1401 просмотр

відредагувати фото 

3 года назад
guest_1663528013767
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Надія
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алёна
 
19 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
34 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Раєвський
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Галяра
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Руслана
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Сергій
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
34 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Диана
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Валерия
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кіма
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Влад
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анатолій
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Діана
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Ольга
 
46 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Надія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ольга
 
35 лет
3 года в сервисе
Была
7 дней назад
1 отзыв
3 года назад
Віта
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Станислав
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ілона
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Юлія
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Єлизавета
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Юлія
 
21 год
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Алина
 
23 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
София
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Вадим
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ярослав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Ангелина
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Илья
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виктория
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Ігор
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аліса
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
31 год
3 года в сервисе
Был
20 дней назад
6 отзывов
3 года назад
Полина
 
21 год
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ирина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
3 года назад
Ибрагим
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Илья
 
18 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Кузнецов
 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данііл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анастасія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Валерій
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Богдан
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алена
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Валерий
 
48 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Сергій
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Игорь
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Андрій
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасія
 
19 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Роман
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олена
 
40 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Алексей
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
3 года назад
Руслана
 
45 лет
6 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
14 отзывов
3 года назад
Вікторія
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
201 отзыв
3 года назад
ТОП-5
Обработка фотографий
Михаил
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Тетяна
 
31 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Маргарита
 
32 года
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Юрий
 
58 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
38 отзывов
3 года назад
Кира
 
21 год
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Анна
 
21 год
4 года в сервисе
Была
23 минуты назад
23 отзыва
3 года назад
Владислав
 
23 года
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Вікторія
 
28 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Лейла
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Кристина
 
21 год
3 года в сервисе
Была
год назад
5 отзывов
3 года назад
Олег
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Анастасия
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 месяца назад
3 года назад
Павел
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
6 отзывов
3 года назад
Сергій
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
3 года назад
Денис
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Гость
4 года в сервисе
Был
год назад
21 отзыв
3 года назад
Николай
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
17 отзывов
3 года назад
Александр
 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
19 часов назад
93 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Обработка фотографий
Виталик
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Ретушь фото на памятник.

    Профессиональная обработка фотографий для памятников, включая ретушь, цветокоррекцию и фотомонтаж. Улучшение качества изображений, создание портретов для печати на керамике или гравировке. Работа выполняется быстро и качественно. Цена зависит от сложности работы, требуется предварительный просмотр фото для определения стоимости.

    Обработка фотографий1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото ногтей

    Требуется обработка фотографий для ногтевого мастера с акцентом на единый стиль. Важно сохранить качество изображений и обеспечить гармоничное оформление всех работ.

    Обработка фотографий83 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка фото

    Необходимо обработать и выполнить цветокоррекцию фотографий с отпуска. Требуется отобрать 10-15 лучших снимков из предоставленного пакета. Ожидается качественный результат с учетом всех деталей.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Отредактировать фотографию

    Задача заключается в редактировании фотографии с целью сделать ее более сочной и убрать блики с лица. Ожидается качественная обработка изображения для достижения наилучшего результата.

    Обработка фотографий35 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нанести инфографику на фото

    Требуется нанести инфографику на фото товара, предназначенного для продажи на маркетплейсе. Важно, чтобы обработка изображений привлекала внимание и способствовала увеличению продаж. Обеспечьте качественное размещение инфографики, соответствующее стилю и формату изображения.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Работа в Photoshop, CorelDRAW, телеграмм канал.

    Требуется обработка фотографий для карусели на сайте и создание макета для рекламных материалов. Необходим красивый дизайн и оформление текста. Рассматривается дальнейшее сотрудничество в ведении телеграмм-канала, наполнении сайта и разработке рисунков в CorelDRAW для плоттерной резки.

    CorelDRAW
    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    3 года назад