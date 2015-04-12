Вырезать фотографии продукции

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка100 просмотров

Нужно вырезать фотографии продукции

Продукты у которых завален горизонт выровнять четко по горизонтали.

Убрать следы жира и разводов на досках (где есть)

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета вообще не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

— Должно остаться ДВА слоя.

1. Предмет

2. Белый бэкграунд RGB 255 255 255

3. LZW компрессию использовать можно

Всего 191 файл

Сдать нужно в четверг 9 апреля утром

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске

Примеры фото в приложении

Стоимость работы 2000 р.

10 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$36
2 дня
Оперативно, всегда на связи, качественно. Рекомендую!
Рад сотрудничеству с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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