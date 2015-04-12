Необходимо нарисовать рамку, к фотографии, и также поместить туда номер композиции, телефон, и логотип. Отретушировать 1000 фотографий, можно автоматическими фильтрами, пакетами, с наложением соответственно этой рамки с вышеперечисленными элементами. Фотографии будут ...
Вырезать фотографии продукции
Нужно вырезать фотографии продукции
Продукты у которых завален горизонт выровнять четко по горизонтали.
Убрать следы жира и разводов на досках (где есть)
ВНИМАНИЕ!
- Цветовой профиль изменять нельзя!
- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром
- Цвета вообще не трогать никаким образом
- Размер не менять
ВНИМАНИЕ!
Сохранить нужно в формат TIFF
— Должно остаться ДВА слоя.
1. Предмет
2. Белый бэкграунд RGB 255 255 255
3. LZW компрессию использовать можно
Всего 191 файл
Сдать нужно в четверг 9 апреля утром
Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске
Примеры фото в приложении
Стоимость работы 2000 р.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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