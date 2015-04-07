Вырезать и выровнять фотографии блюд

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Завершен9 заявок259 просмотров

Нужно вырезать фотографии блюд

Тарелки у которых завален горизонт выровнять четко по горизонтали.

Тарелки овальные и доски расположенные по диагонали выравнивать не нужно.

Пиццы и мясо оставить на досках

ВНИМАНИЕ!

- Цветовой профиль изменять нельзя!

- Никакого шарпинга и сглаживания краев блюром

- Цвета вообще не трогать никаким образом

- Размер не менять

ВНИМАНИЕ!

Сохранить нужно в формат TIFF

— Должно остаться ДВА слоя.

1. Предмет

2. Черный бэкграунд RGB RGB 0 0 0

3. LZW компрессию использовать можно

Всего 137 файлов

Сдать нужно в четверг 6 апреля вечером, край 7 утром

Готовые работы постепенно скидывать в сетевую папку на Мейл клауд или Яндекс диске

Примеры фото в приложении

Стоимость работы 1200 р.

10 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
42 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$20
2 дня
Сергей выполнил работу в срок и качественно. Рекомендую как исполнителя!
Ответственный, порядочный заказчик. Задание понятное, по работе никаких проблем. Оплата моментально!

Заявки фрилансеров

k2sper
37 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад