Вырезка фотографий из фона

Требуется сделать ручную обтравку для 1245 фотографий. Требуется исполнитель для выполнения всего объёма работы. В случае, если Вы не можете выполнить весь объём в указанные сроки, то просим не откликаться на проект. Срок выполнения проекта до 14.03.2016. Оплата поэтапная, по результатам сдачи промежуточных этапов из расчёта 10 руб. за фото. Требуется сдача промежуточных этапов не реже чем 1 раз в два дня.