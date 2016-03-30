Вырезка фотографий из фона

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен1 заявка134 просмотра

Требуется сделать ручную обтравку для 1245 фотографий. Требуется исполнитель для выполнения всего объёма работы. В случае, если Вы не можете выполнить весь объём в указанные сроки, то просим не откликаться на проект. Срок выполнения проекта до 14.03.2016. Оплата поэтапная, по результатам сдачи промежуточных этапов из расчёта 10 руб. за фото. Требуется сдача промежуточных этапов не реже чем 1 раз в два дня.

9 лет назад
sewko
53 года
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$150
15 дней
Дмитрий делает действительно качественно. Мы перепробовали несколько кандидатов, но Дмитрий смог добиться лучших результатов из всех. Рекомендую для всех, кто ценит качественную работу.
Было очень приятно работать С Сергеем. Задача описана в мельчайших подробностях, постоянная связь, своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

White_Tiger
36 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад