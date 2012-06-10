Вставить лицо в другую фотографию

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Завершен5 заявок144 просмотра

Есть 2 фотки, нужно из одной вставить лицо в другую. Подробнее в ЛС

13 лет назад
pasha132
Павел 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$4
1 день
Все норм. профессионал
Объяснил все подробно.Оплатил сразу.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

taurusus
Роман 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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