Юрий Джобc

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрытнет заявок334 просмотра

Заменить, но гармонично

4 года назад
guest_16219469831102
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Моделирования и скульптинг кулона.

    Надо моделировать кулон, копируя колион обезьяны с фото.Только вместо чёрных диамантов,надо сделать волосы.Пример нужных волос увидете на фото кольца с орлом.После моделирования, могут быть несколько очень маленьких  изменений по форме лица обезьяны.Конечный результат, файл 3dm ...

    Обработка фотографий3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обработка фотографий

    Здравствуйте. У меня есть 3 пары обуви по 4 снимка каждой. Необходима ретушь фотографии ( привести ее в продажный вид, так сказать каталожный) Сейчас она выглядит "грязно" и "не вкусно". Скажите пожалуйста сколько это будет ...

    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ретушь/ кадрирование фотографий

    Необходимо изменить фон на светлый и выполнить фотографии в едином стиле. фоны с депозитфото, файлы будут предоставлены. необходимо выбрать и ,при необходимости, подретушировать под цвет эталонных фотографий https://st3.depositphotos.com/5496770/16579/i/111/depositphotos_165796418-thumb.jpg https://st2.depositphotos.com/2065221/9216/i/111/depositphotos_92165620-thumb.jpg ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вырезать фото со сложного фона

    $5

    Нужно вырезать девушку с фона, детально проработать волосы, фото будет размещаться на светлом фоне. Пожалуйста, пришлите, 2-3 фото, вырезанных вами ранее. https://disk.yandex.ru/i/UcuGmjoLQSZKew

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фотошоп фотографий

    $7

    8 отснятых на телефон фотографий без освещения, нужно отбелить фон и чутка яркости на сами товары добавить., в приложении часть фоток

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад