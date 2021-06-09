Замена человека на фото

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Завершен1 заявка205 просмотров

Здесь нужно военного в комнате переместить вместо человека в синей куртке у подъезда

4 года назад
guest_16231760441517
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
$2
1 день
Escrow
Понравилась отзывчивость и высокая скорость работы, несомненно рекомендую!
Я рад,что работаю с хорошим человеком.

Заявки фрилансеров

Karfagen90
Александр 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
месяц назад
4 года назад
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Обработка фотографий