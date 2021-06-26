Замена цвета на фото

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Завершен23 заявки533 просмотра

Здравствуйте. Есть несколько фотографий (пример одной в приложении). На фото размещена синяя опалубка, её нужно сделать красной (референс в приложении).

Интересуют примеры подобных работ по замене цвета.

4 года назад
al3xwin
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6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

ccdfoto
Юрий 
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3 года назад
4 года назад
$8
3 дня
Escrow
Понравился итог, фото после замены цвета выглядят натурально. Работа сделана быстро, коммуникация отличная. Сотрудничеством доволен. Рекомендую!
С Александром понравилось сотрудничать, быстрая оплата и четкое тз. С таким заказчиком приятно иметь дело!

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