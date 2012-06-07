Улучшить качество этой фотки http://alumarket.ru/netcat_files/File/DSC_0126.JPG Сделать более светлой и чёткой и пятно снизу справа убрать надо Ваши предложения по цене и срокам?
Заменить текст на фото
В приложении картинка исходник тоже есть !
Нужно написать таким же шрифтом только на английском.
За символическую плату
Срок -20 минут
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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