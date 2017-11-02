В обычный микрофон на ПК или студийный - без разницы. Голос - только мужской. С музыкой хорошо бы что-то придумать... Песен несколько. Вот ...
~40 мин начитка мужским голосом
Требуется студийная начитка (желательно мужским) голосом для видео общей сложности ~40 мин. Оплата ТОЛЬКО PayPal!
Заявки фрилансеров
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