~40 мин начитка мужским голосом

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт17 заявок214 просмотров

Требуется студийная начитка (желательно мужским) голосом для видео общей сложности ~40 мин.  Оплата ТОЛЬКО  PayPal! 

8 лет назад
ruslangr
43 года
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Озвучка фразы на английском

    Требуется студийная озвучка на английском языке, всего семь слов, наименование блога. Идеально от носителя языка. Обязательно примеры голосов с английским произношением, сроки и расценки.

    Озвучивание7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • IVR приветствие

    Требуется универсальное IVR приветствие для АТС,  без наименования компании, с наложением музыки. текст: "Здравствуйте, благодарим за обращение в нашу компанию. Ваш звонок важен для нас. Пожалуйста, дождитесь ответа секретаря. Спасибо."

    Озвучивание22 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать ролик (~2.5 мин)

    $30

    Небоходимо сделать и озвучить ролик на подобии этого: https://www.youtube.com/watch?v=qaET3JJPW2M Который будет описывать как создавать проект в системе.  Вот видео - скину еще версии https://drive.google.com/open?id=0B94FQ67kAogyMFZHMEo3cHRKaEhLY1Zqb3FUaTJlOUpxRFlV В идеале ...

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Озвучка ролика (2 минуты)

    $9

    Необходимо начитать текст 2-х минутного промо-ролика. Голос нужен мужской. Пример: https://www.youtube.com/watch?v=HL2BzLidvOw&amp;t=96s Срок до 1 ноября. Не нужно постобработки, просто чистый голос.

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Новогодняя озвучка

    Здравствуйте!  Нужна озвучка на русском голосом Деда Мороза:  1. Первый куплет и припева песни "В лесу родилась ёлочка".  2. Первый куплет и припева песни  "Бубенцы (jingle bells".  3. Фразы ...

    Озвучивание8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад