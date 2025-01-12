Шукаємо волонтера для озвучки короткого відео благодійного фонду. Потрібен голос з глибокими, низькими тонами для проморолика про мобільні майстерні для дронів. Це термінове завдання, тривалість відео - кілька хвилин.
Для блог-тг канала с юмористическими рассказами на русском яз.
Основные требования
Пол: Мужской.
Возраст: Молодой, с энергичным, задорным голосом.
Голос
Тембр: Приятный, чистый, с способностью передавать веселье и задор.
Интонация: Должен уметь усиливать шутки и комедийные моменты интонацией, создавая ощущение дружеского рассказа за бокалом пива.
Навыки и опыт
Озвучивание: Предпочтительно начинающий или с ограниченным опытом, но с явным талантом к юмористическому рассказыванию.
Юмор: Хорошее чувство юмора, способность передать комедийные моменты в рассказе.
Творческий подход: Умение добавить личный комедийный колорит, делая историю живой и увлекательной.
Технические требования
Оборудование: Доступ к качественному микрофону, базовые навыки записи и редактирования аудио.
Качество звука: Записи должны быть чистыми, с минимальным фоновым шумом.
Регулярность: Готовность к регулярной работе, с возможностью озвучки 2-3 рассказов в неделю, если аудио формат зайдет аудитории.
Коммуникация: Открытость к обратной связи для улучшения качества озвучки.
Конфиденциальность: Соблюдение конфиденциальности относительно контента до публикации.
Проект
Существующий контент: Сейчас уже есть 25-30 рассказов для озвучки.
Блог: Действующий блог-тг канал с юмористическим контентом.
Перспективы: В случае успешного восприятия аудио формата аудиторией, это может перерасти в постоянное сотрудничество с регулярной озвучкой. На перспективу, если аудио формат зайдет аудитории и блог начнет благодаря этому развиваться, бюджет будет пересмотрен в пользу исполнителя.
Пожелания
Скорость работы: Желательно быстрое выполнение заказов.
Живость рассказа: Умение рассказывать так, словно это происходит в реальной жизни.
Важные замечания
Бюджет: Нам нужен начинающий или не дорогостоящий кандидат, так как наш бюджет ограничен. Максимальная стоимость за озвучку одного рассказа (600-900 слов) - 300 рублей.
Пробное озвучивание: Требуется пробное озвучивание для оценки подхода и соответствия требованиям.
Условия работы: Перед началом сотрудничества обсуждаются гонорар, сроки и права на использование озвучки.
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