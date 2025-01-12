Основные требования

Пол: Мужской.

Возраст: Молодой, с энергичным, задорным голосом.

Голос

Тембр: Приятный, чистый, с способностью передавать веселье и задор.

Интонация: Должен уметь усиливать шутки и комедийные моменты интонацией, создавая ощущение дружеского рассказа за бокалом пива.

Навыки и опыт

Озвучивание: Предпочтительно начинающий или с ограниченным опытом, но с явным талантом к юмористическому рассказыванию.

Юмор: Хорошее чувство юмора, способность передать комедийные моменты в рассказе.

Творческий подход: Умение добавить личный комедийный колорит, делая историю живой и увлекательной.

Технические требования

Оборудование: Доступ к качественному микрофону, базовые навыки записи и редактирования аудио.

Качество звука: Записи должны быть чистыми, с минимальным фоновым шумом.

Регулярность: Готовность к регулярной работе, с возможностью озвучки 2-3 рассказов в неделю, если аудио формат зайдет аудитории.

Коммуникация: Открытость к обратной связи для улучшения качества озвучки.

Конфиденциальность: Соблюдение конфиденциальности относительно контента до публикации.

Проект

Существующий контент: Сейчас уже есть 25-30 рассказов для озвучки.

Блог: Действующий блог-тг канал с юмористическим контентом.

Перспективы: В случае успешного восприятия аудио формата аудиторией, это может перерасти в постоянное сотрудничество с регулярной озвучкой. На перспективу, если аудио формат зайдет аудитории и блог начнет благодаря этому развиваться, бюджет будет пересмотрен в пользу исполнителя.

Пожелания

Скорость работы: Желательно быстрое выполнение заказов.

Живость рассказа: Умение рассказывать так, словно это происходит в реальной жизни.

Важные замечания

Бюджет: Нам нужен начинающий или не дорогостоящий кандидат, так как наш бюджет ограничен. Максимальная стоимость за озвучку одного рассказа (600-900 слов) - 300 рублей.

Пробное озвучивание: Требуется пробное озвучивание для оценки подхода и соответствия требованиям.

Условия работы: Перед началом сотрудничества обсуждаются гонорар, сроки и права на использование озвучки.