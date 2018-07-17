Здравствуйте! Ирина, понравился Ваш голос, хотел бы озвучить им свой текст. Текст будет являться переводом для видео-интервью. Скажите, сколько это будет стоить? Текст в прикрепленном файле в формате JPG.
Добрый день. Необходимо начитать голосом диктор как в программе Гроші.
Тема расследования для новостного сайта. нужен голос как в программах Гроші, свідок и т.п.
С Уважением, Андрей)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется четкая, внятная дикция без дефектов речи. Для оценки и выбора исполнителя, необходимо будет пройти тестирование из 15-20 слов.Озвучивание15 заявокЗакрыт7 лет назад
Озвучить текст (также почистить шумы): https://docs.google.com/document/d/1UOBSYX4tU5bpL9ClmGjOAEkHWYCs1NcEQbs22bipTEA/edit?usp=sharing Нужен мужской голос От исполнителей жду цену, сроки и пример голосаЗавершен7 лет назад
Требуется запись IVR меню, на английском языке, ролик порядка 20-30 секунд. Срочно!Завершен7 лет назад
Нужно сделать звуковое приветствие (запись голоса под муз.сопровождение) для Телефонии компании для рабочего времени и для нерабочего (2 файла). Длительность ~20-60 секунд. От Вас примеры голоса и цена.Завершен7 лет назад
Нужно записать приветствие с таким текстом "Здравствуйте! Вы позвонили студию "****". Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста."Завершен7 лет назад
Здравствуйте. Требуется озвучка роликов для youtube. Тема — знакомства. Язык— русский и английский Для озвучки нужен мужской смешной голос. Текст для озвучки прикрепляю к проекту В диалогах иногда ...Озвучивание21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Надо озвучить короткий текст, длина около 15 секунд. Текст описание одной модели мультиварркиОзвучивание1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно записать текст в аудио для голосового меню. Прошу отписаться в заявку с указанием на ссылки примеры записи.Завершен7 лет назад
Добрый день. Необходимо озвучить короткий стих, длительность звучание до одной минуты. Стих с эмоциональными повышениями и спадами, это мысли матери о дочери. Стих сырой, написан на скорую руку, возможны корректировки. Нужен чистый качественно записанный голос ...Озвучивание16 заявокЗакрыт7 лет назад