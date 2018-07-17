Добрый день. Необходимо начитать голосом диктор как в программе Гроші.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт6 заявок188 просмотров

Тема расследования для новостного сайта. нужен голос как в программах Гроші, свідок и т.п.

С Уважением, Андрей)

7 лет назад
AndreRosha
28 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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