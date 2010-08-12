Джинглы для интернет-радиостанции

ОзвучиваниеЗакрыт5 заявок276 просмотров
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Необходимо создать несколько джинглов для интернет-радиостанции.

Указывайте цену за один джингл, а также, желательно, примеры работ.

Выберу самое выгодное предложение.

13 лет назад
AlexT-777
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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