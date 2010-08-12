Джинглы для интернет-радиостанции

Есть около трех часов аудиозаписи. Нужно почистить от шума. Образец (запись на 2 минуты) лежит тут http://www.onlinedisk.ru/file/498133/ В заявках к проекту указывайте: - ссылку на почищенный вами файл-образец (можно закинуть на тот же файлообменник или другое хранилище). ...