Голоса дикторские

Здравствуйте! Собираю для работы коллекцию голосов(м и ж) на озвучку.

Если Вы:

- готовы озвучить рекламный ролик или инструкцию за 300 руб-начитка;

- имеете возможность выслать материал в кратчайшие сроки;

- быть на связи регулярно;

То пишите сюда свои предложения с демо голоса.

У меня есть своя база, вынуждена отказываться из-за медлительности человека (три дня не могли скинуть 10 мб звука)

Еще раз подчеркиваю - такой волынки - не нужно. С оплатой у меня всё в порядке, но из-за рисков работаю по постоплате.

Пожалуйста, не пишите в личку и аську. Я всё хочу видеть в проекте. Спасибо!

ЕЩЕ РАЗ: В АСЬКЕ НЕ СОХРАНИТСЯ ВАША ИНФОРМАЦИЯ! ! !

и напишите какая разница по времени у вас с москвой -это важно.