Голоса дикторские

ОзвучиваниеЗакрыт10 заявок362 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Собираю для работы коллекцию голосов(м и ж) на озвучку.

Если Вы:

- готовы озвучить рекламный ролик или инструкцию за 300 руб-начитка;

- имеете возможность выслать материал в кратчайшие сроки;

- быть на связи регулярно;

То пишите сюда свои предложения с демо голоса.

У меня есть своя база, вынуждена отказываться из-за медлительности человека (три дня не могли скинуть 10 мб звука)

Еще раз подчеркиваю - такой волынки - не нужно. С оплатой у меня всё в порядке, но из-за рисков работаю по постоплате.

Пожалуйста, не пишите в личку и аську. Я всё хочу видеть в проекте. Спасибо!

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и напишите какая разница по времени у вас с москвой -это важно.

15 лет назад
tashka22
Наталья 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
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