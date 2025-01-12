Необходимо озвучить закадровый голос в мультфильмах

Голос женский

Возраст: 18-40

Язык: русский

Передать так же позитивно эмоции и настроение, максимально похоже по исполнению как в референсе

Мультфильмы и тексты на озвучивание будут приближенные к референсу

Референс голоса с мультсериала "грузовичек Лева" - закадровый голос

Найти серию в ютубе по названию серии: " ПРЕМЬЕРА — Машинки и роботы играют в БОУЛИНГ Мультики Грузовичок Лева для детей "

в самом начале серии: https://www.youtube.com/watch?v=vMHZee2u_lU

Озвучить демо:

"Смотри, стройка!

Сегодня машинки будут строить кегельбан

Большое здание где играют в боулинг!

А это шар для боулинга

Робо-от, он очень тяжелый!

Ай! И.. совсем не мягкий.."

Наличие своего оборудования для записи

Опыт подобных озвучиваний обязательно