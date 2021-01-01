Ищем диктора ( мужчину) на английском

ОзвучиваниеЗакрыт27 заявок577 просмотров
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Если ты умеешь говорить на английском и качественно записывать озвучку, то кидай свою заявку и пример голоса. Требуется мужской голос.

3 года назад
guest_1588425392742
4 года в сервисе
Был
2 года назад