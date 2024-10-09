Ищу человека по записи аудио на русском языке для Телеграм канала

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт13 заявок174 просмотра

Необходима запись коротких аудио на русском языке,
Ищу человека (парень 24-40 лет), с четкой, грамотной речью и приятным голосом, который быстро сможет сделать запись аудио по предоставленным скриптам.
Я не ищу человека с голосом как из озвучки фильмов или реклам, нужен более повседневный обычный "голос".
Оплату готова обсуждать.

TelegramОзвучка текстов
5 месяцев назад
Katita_Kat
Катерина 
31 год
2 года в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

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