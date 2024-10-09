Необходима запись коротких аудио на русском языке,

Ищу человека (парень 24-40 лет), с четкой, грамотной речью и приятным голосом, который быстро сможет сделать запись аудио по предоставленным скриптам.

Я не ищу человека с голосом как из озвучки фильмов или реклам, нужен более повседневный обычный "голос".

Оплату готова обсуждать.



