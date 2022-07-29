Начитати вірш на відео

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт24 заявки860 просмотров

Добрий день. Необхідно зачитати вірш українською мовою на цьому відео. Необхідно це зробити з виразом. Шукаємо чоловічий голос

https://youtu.be/OPj9rO_R01g

Довжина відео 2 3 хвилини

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