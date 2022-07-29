Требуется переозвучить видеоуроки с зарубежной учебной платформы с английского на русский. Нужен мужской голос с четкой дикцией. Опыт работы в подобной области будет плюсом. Скачанное видео будет предоставлено. Интересует расценка за 1 час видео. Объем работы — несколько курсов.