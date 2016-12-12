нужно озвучить детский ролик женским голосом на русском и английском языке. импровизация сценария желательна.
Начитка текста мужским голосом
Начитать энергичным беглым голосом несколько предложений на русском языке.
Заявки фрилансеров
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