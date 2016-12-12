Начитка текста мужским голосом

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт14 заявок178 просмотров

Начитать энергичным беглым голосом несколько предложений на русском языке.

8 лет назад
Paulbreaks
Павел 
42 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Озвучка ролика.

    нужно озвучить детский ролик женским голосом на русском и английском языке. импровизация сценария желательна.

    Озвучивание12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Снять и смонтировать видеоотзыв

    Есть 2 примера видео (реальных отзыва) из которых нужно заимствовать текст с некоторыми корректировками. Видео должно состоять из съемок себя + небольшой обзор сайта. Вы или персонаж который будет на видео по виду ...

    Озвучивание5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна студийная озвучка для видеороликов

    Нужно профессионально в студии озвучить рисованный анимированный ролик. Сделать подфон музыку, может быть какие то звуки. Высылайте расценки за 1 минуту озвучки видео и примеры голосов дикторов.

    Озвучивание18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Голосовое сообщение

    Нужно надиктовать красивым, молодым, женским голосом, без акцента, на английском языке: "Thank You for calling hexads, the leading advertising platform. Thanks you for interesting hexads. Your call is important to us, so ...

    Озвучивание9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучка ролика

    $17

    Детали обсудили в скайпе, текст и файл видео предоставлены. На выходе - MP4 в HD качестве.

    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад