Необходимо приветствие для автоответчика в формате CCiTT a-law

ОзвучиваниеЗакрытнет заявок194 просмотра
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Нужно записать сообщение для автоответчика в формате -

Bit Rate 64kbps

Sampling Size 8 bits

Channel 1 (Mono)

Sampling Rate 8 KHz

Audio Format CCiTT a-law

Сообщение стандартное: Здравствуйте! Вы позвонили в компанию ......! Пожалуйста наберите добавочный номер в тоновом режиме или дождителсь ответа секретаря. For English press zero. Если вы хотите передать факс наберите 9, для соединения с бухгалтерией 8.

Отдельно несколько сообщений на англиском языке.

8 лет назад
guest_14467269421407
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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