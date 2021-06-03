Есть 5 видео роликов на английском языке. https://www.youtube.com/watch?v=-4knHWX-fr4 - 1:54 минhttps://www.youtube.com/watch?v=Jsy64DomXyg - 1:46 минhttps://www.youtube.com/watch?v=Dfwx-PkTbAk - 1:46 минhttps://www.youtube.com/watch?v=p81tEFOtEqw - 1:23 минhttps://www.youtube.com/watch?v=S0XxS5Rd2qw -1:38 мин Есть озвученные файлы на русском ...
Нужна услуга диктора
Надо озвучивать истории на ютуб канале .
Тематика детективная, мистика и т.д
На постоянной основе .
Голос МУЖСКОЙ
Пишите примеры и цены
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