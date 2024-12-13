Нужны люди для видеоотзывов о путешествии

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт12 заявок66 просмотров

Задание для создания видеоотзыва:

  1. Представьтесь и расскажите немного о себе:

    • Ваше имя (можно без фамилии).

    • Город проживания (по желанию).

    • Сколько раз обращались в наше турагентство.

  2. Поделитесь своим опытом:

    • Какой тур или направление вы выбрали.

    • Насколько быстро и профессионально было организовано путешествие.

    • Были ли учтены ваши пожелания и запросы.

  3. Что вам особенно понравилось:

    • Уровень сервиса, качество отеля, интересные экскурсии и другие моменты.

    • Какую поддержку вы получили от турагентства до и во время поездки.

  4. Результат вашего путешествия:

    • Что вы почувствовали после поездки.

    • Рекомендовали бы вы нас своим друзьям и знакомым? Почему?

  5. Длительность: Видео должно быть от 1

  6. Технические моменты:

    • Снимайте в хорошем освещении и в тихом месте, чтобы вас было хорошо видно и слышно.

    • Используйте горизонтальную ориентацию камеры.

    • Не забудьте улыбаться и быть искренними

Создание видео
5 месяцев назад
guest_1732277078037
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Заявки фрилансеров

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