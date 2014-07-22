Нужно озвучить текст на английском языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт7 заявок239 просмотров

Здравствуйте.Необходимо озвучить текст:

1. На русском языке 600 слов

2. На английском языке 500 слов.

Озвучить текст в аудиоформате.

от вас цена и сроки.

11 лет назад
almaz100
Елена 
45 лет
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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