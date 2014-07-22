Здравствуйте.Необходимо озвучить текст: 1. На русском языке 600 слов 2. На английском языке 500 слов. Озвучить текст в аудиоформате. от вас цена и сроки.
Нужно озвучить текст на английском языке
Здравствуйте.Необходимо озвучить текст:
1. На русском языке 600 слов
2. На английском языке 500 слов.
Озвучить текст в аудиоформате.
от вас цена и сроки.
Заявки фрилансеров
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