Обучение чат бота распознаванию человеческой речи

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок142 просмотра

Необходимо записать 5 диалогов по 30 минут на русском языке, на различные топики ,например: география и природа, медиа, лайфстайл и тд.

Оплата приходит сразу же после того как диалоги будут прослушаны нашей администрацией, то есть после записи диалогов нужно будет подождать некоторое время, деньги поступят на вашу карту или аккаунт сразу же после проверки нами качества записи диалогов

3 месяца назад
Nikitanikita255
Никита 
24 года
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