Потрібен спеціаліст для запису відеовідгуку в Zoom. Важливо мати гарну одяг та знімати на відповідному фоні, уникаючи побутових елементів, таких як холодильник. Очікується професійний підхід до озвучування та загального вигляду відео.
Обучение чат бота распознаванию человеческой речи
Необходимо записать 5 диалогов по 30 минут на русском языке, на различные топики ,например: география и природа, медиа, лайфстайл и тд.
Оплата приходит сразу же после того как диалоги будут прослушаны нашей администрацией, то есть после записи диалогов нужно будет подождать некоторое время, деньги поступят на вашу карту или аккаунт сразу же после проверки нами качества записи диалогов
Заявки фрилансеров
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