Озвучить 2 ролика до 20 секунд на Украинском языке

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок84 просмотра

Показывайте сразу ваши примеры озвучки
Нужен мужской голос

Так же нужно наложить текст озвучки как субтиты на видео

Добавление субтитровОзвучка видео
5 месяцев назад
guest_1710450177389
год в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
17 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
4 месяца назад
Дмитрій
 
22 года
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Олександр
 
40 лет
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
4 месяца назад
Владислав
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Антон
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Георгий
 
27 лет
5 месяцев в сервисе
Был
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Сергей
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 отзывов
5 месяцев назад
Наталія
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ельдар
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
5 месяцев назад
Ева
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад