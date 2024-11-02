Требуется записать озвучку курса адаптации для украинцев в Норвегии. Необходимо начитать текст на слайдах powerpoint-презентации с спокойной интонацией. На выходе требуется mp4 ролик с озвученной презентацией и pptx файл с озвучкой. Ролик должен длиться более 20 минут. Для теста необходимо предоставить записанную озвучку первых 3 предложений в формате WAV.