Озвучить 30 сек. автоответчика

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен1 заявка132 просмотра

Доброго времени суток!) Требуется озвучить 30 сек. текста автоответчика.

12 лет назад
Katerina177
Екатерина 
53 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$10
1 день
Все как всегда на высоте! Спасибо
С Екатериной приятно иметь дело. Заказчик четко ставит задачи и моментально оплачивает работу.

Заявки фрилансеров

KareninaAnna
40 лет
15 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
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