Нужно сделать озвучку на русском 12 обучающих видео для детей, сейчас видео на английском

Пример видео:

https://youtu.be/I8z2rW6Lgtc

Скрипт перевода предоставим.

Перевод должен совпадать по времени с оригиналом потому что в видео используется графическое объяснение материала