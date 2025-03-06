Озвучить на русском детским голосом 12 видео по 3-4 мин

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Открыт11 заявок135 просмотров

Нужно сделать озвучку на русском 12 обучающих видео для детей, сейчас видео на английском

Пример видео:

https://youtu.be/I8z2rW6Lgtc

Скрипт перевода предоставим. 

Перевод должен совпадать по времени с оригиналом потому что в видео используется графическое объяснение материала

Озвучка видео
17 дней назад
Сергей
 
41 год
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