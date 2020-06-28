Озвучить несколько предложений на английском.

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка184 просмотра

Нужна строгая, официальная интонация. Речь не быстрая. 

That's completely official and should be legal. Instead of trying to stop it, we decided to give people what they wanted. It's an entertainment that we all need sometimes. 

5 лет назад
borisovst07
Степан 
23 года
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Павел
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
5 лет назад

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