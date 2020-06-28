Нужна озвучка 3 строчек на украинском и 3 строчек на русском. Пишите только если можете достичь студийного качества, пожалуйста
Озвучить несколько предложений на английском.
Нужна строгая, официальная интонация. Речь не быстрая.
That's completely official and should be legal. Instead of trying to stop it, we decided to give people what they wanted. It's an entertainment that we all need sometimes.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Озвучивание11 заявокЗакрыт5 лет назад
- $6
Нужна озвучка текста для промо видеоролика на 60 секунд. В приоритете женский голос, но можем рассмотреть и мужскую кандидатуру. Примеры исполнения: https://www.youtube.com/watch?v=4IUNBaZXVSI https://www.youtube.com/watch?v=pK-t9fozT8EОзвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нам нужно перевести это видео - https://www.youtube.com/watch?v=pMi3pFJvJWM Перевести и спеть песню под музыкальную дорожку, дадим пустое видео без голосов, только с музыкой Текст на испанском песни будет передано Вам позже Также, дополнительно, ...Озвучивание10 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо озвучить несколько простых фраз на украинском/русском/английском языках. Для сайта z11.live по игре Dota 2, фразы типа: "силы тьмы сделали первое убийство", "команда сил света первыми уничтожили вышку", "команда сил тьмы победила". Всего 10 фраз на ...Озвучивание1 исполнительЗавершен5 лет назад
- $25
Нужна озвучка аудиомедитаций по готовому тексту. На украинском языке. Оплата 25$ за час. Есть партнерская программа. Время у каждого текста проставлено только для определения цены. Жесткого тайминга нет, Вам нужно ...Озвучивание58 заявокЗакрыт5 лет назад