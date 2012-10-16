Озвучить приветствие для факса

Добрый день!

Необходимо записать 3 аудио-приветствия для факса следующего содержания:

• «Здравствуйте, примите, пожалуйста, факс с уведомлением о необходимых мерах в связи с вступлением России в ВТО».

• «Здравствуйте, примите, пожалуйста, факс с уведомлением о необходимой документации на участие в тендерах».

• «Здравствуйте, примите, пожалуйста, факс с уведомлением о необходимости прохождения Вашей компанией процедуры сертификации».

Записать необходимо мужским уверенным, строгим и четким голосом.

В заявке указать: стоимость, срок, прикрепить ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ.

Работа по СБР