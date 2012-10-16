Добрый день! Необходимо записать аудио-приветствие для факса следующего содержания: «Здравствуйте. Примите, пожалуйста, факс с информацией о предстоящей проверке вашей организации трудовой инспекцией» Записать необходимо мужским уверенным, строгим и ...
Озвучить приветствие для факса
Добрый день!
Необходимо записать 3 аудио-приветствия для факса следующего содержания:
• «Здравствуйте, примите, пожалуйста, факс с уведомлением о необходимых мерах в связи с вступлением России в ВТО».
• «Здравствуйте, примите, пожалуйста, факс с уведомлением о необходимой документации на участие в тендерах».
• «Здравствуйте, примите, пожалуйста, факс с уведомлением о необходимости прохождения Вашей компанией процедуры сертификации».
Записать необходимо мужским уверенным, строгим и четким голосом.
В заявке указать: стоимость, срок, прикрепить ссылку на голосовой файл с образцом записи ваших предыдущих работ.
Работа по СБР
Выбранный исполнитель
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