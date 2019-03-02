Нужно озвучить текст мужским голосом. В тексте 334 слова (лист А4, шрифт 14).

Текст представляет из себя 7 абзацев, каждый из которых - отзыв зрителя на кинофильм. На выходе нужно 7 аудиофайлов.

Желательно, чтобы каждый файл был окрашен эмоционально, в зависимости от текста отзыва.

Файлы будут использоваться в викторине.