Озвучить видео на русском и английском языке

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Закрыт5 заявок61 просмотр

Видео с моушен графикой для бизнес клиента на подобе такого

https://goo.su/5utepY

Нужно супер произношение на русском и на английском языках

Моушн-дизайнОзвучка видео
5 месяцев назад
Herosergh
Сергей 
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