Необходимо озвучить книгу на 65 страниц с помощью нейросетей. Требуется профессиональная озвучка, передающая интонацию и эмоции. Готовый аудиофайл должен быть высокого качества и разбит на главы. Включает настройку параметров голоса для достижения выразительности и естественности звучания. Укажите сроки, используемые нейросети и примеры работ.