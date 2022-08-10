Необходимо разработать креативный текст и записать голосовое приветствие для спортивного агентства. Длительность приветствия должна составлять 15-20 секунд. Ожидается оригинальный и запоминающийся подход к озвучиванию.
Озвучивание исходящего звонка IVR на укр языке
Для звонка от лица европейского банка необходимо записать обращение на УКР языке.
Юлия, очень понравился Ваш голос и тембр, хотим что бы озвучили наше ТЗ.
Не написал само ТЗ, так как не понимаю пока сможете ли на укр языке.
Нас оч поддавливают сроки, поэтому огромная просьба ответить как только получите данное сообщение
(Андрей)
Спасибо
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется озвучить текст на английском языке длительностью 4-5 минут. Необходимо выполнить 4 озвучки с использованием мужского голоса. Укажите цену и условия работы.Озвучивание11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется ответственный озвучиватель для создания качественных записей кратких пересказов фильмов. Текст с таймингами предоставляется. Возможна отправка тестовой записи, озвучив отрывок для примера. Ищется профессионал, способный передать эмоции и атмосферу сюжета.Озвучивание1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется озвучивание текста для YouTube с использованием тонкого женского голоса, который будет изображать персонажа енота. Обеспечьте качественное звучание и соответствие стилю детского контента.Озвучивание3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $5
Ищется специалист для озвучивания текста к игре FUN RP. Необходимо предоставить качественную запись голоса, подходящую для игрового контента. Опыт в озвучивании игр будет преимуществом.Озвучивание37 заявокЗакрыт3 года назад
Ищем дикторку для озвучивания аудіо керівництва до психологічних вправ на українській мові. Необхідно озвучити 5 вправ, обсяг тексту становить 6200 знаків. Ожидается женский голос для создания качественного аудио для навчання вчителів та вчительок.Озвучивание30 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо озвучить персонажа для мультфильма. Ищем актера с подходящим голосом для создания уникального образа. Учитываются различные стили и эмоциональная подача. Подробности будут обсуждены при выборе исполнителя.Озвучивание43 заявкиЗакрыт3 года назад