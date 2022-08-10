Для звонка от лица европейского банка необходимо записать обращение на УКР языке.

Юлия, очень понравился Ваш голос и тембр, хотим что бы озвучили наше ТЗ.

Не написал само ТЗ, так как не понимаю пока сможете ли на укр языке.

Нас оч поддавливают сроки, поэтому огромная просьба ответить как только получите данное сообщение

(Андрей)

Спасибо