Озвучивание исходящего звонка IVR на укр языке

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт1 заявка115 просмотров

Для звонка от лица европейского банка необходимо записать обращение на УКР языке.

Юлия, очень понравился Ваш голос и тембр, хотим что бы озвучили наше ТЗ.

Не написал само ТЗ, так как не понимаю пока сможете ли на укр языке.

Нас оч поддавливают сроки, поэтому огромная просьба ответить как только получите данное сообщение

(Андрей)

Спасибо

3 года назад
guest_16605532590481
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Юлия
 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
17 отзывов
3 года назад

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