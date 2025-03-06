Озвучка для рекламного ролика

Требуется диктор для озвучивания закадрового голоса в мультфильмах. Ищем женский голос в возрасте 18-40 лет. Необходимо передать позитивные эмоции и настроение, схожие с референсом из сериала "Грузовичек Лева". Опыт в подобных озвучиваниях обязателен, наличие собственного оборудования для записи также требуется.