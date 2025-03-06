Озвучка для рекламного ролика

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Открыт8 заявок76 просмотров

Требуется озвучка для рекламного ролика.

- Тематика маркетплейс цифровых товаров

- Молодежный мужской голос (18-26 лет)

- Приклдывайте свои работы.

Подробности будут приложены

Озвучка видео
23 дня назад
Эмили
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