Озвучка для роліку 1 хвилина

Вам будет данно видео со звуком, Вам нужно будет где голос в видео немного сделать тише и вставить свой голос
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необхідно записати аудіо для роліку на 1 хвилину по сценарію.
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