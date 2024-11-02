Озвучка курсу адаптації для українців в Норвегії

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт9 заявок104 просмотра

Доброго дня.
Треба записати озвучку курсу адаптації для українців в Норвегії.

Є текст і powerpoint презентація.
Треба в презентації начитати текст.
Спокійна інтонація.
Я додав файл з презентацією і текст до неї.
Текст читати треба в контексті кожного слайда

На виході:

  • mp4 ролик з озвученою презентацією

  • pptx файл презентація і озвучка

Ролик має бути на 20+ хвилин.

Для теста бажано надати озвучку перших 3 речень у вигляді WAV файла

Терміни і бюджет від Вас.

Озвучка видеоОзвучка текстов
5 месяцев назад
guest_1733540928816
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Юлия
 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
15 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Владислав
 
32 года
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
4 месяца назад
Диана
 
16 лет
10 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Анастасія
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Юля
 
22 года
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Ольга
 
33 года
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Сергей
 
49 лет
7 лет в сервисе
Был
19 часов назад
6 отзывов
5 месяцев назад
Нина
 
64 года
6 лет в сервисе
Была
7 дней назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Александр
 
47 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
18 отзывов
5 месяцев назад
ТОП-10
Озвучивание