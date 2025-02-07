Озвучка мужская на узбекистанском

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Открытнет заявок13 просмотров

Ищем мужской голос для озвучки текста на узбекистанском (ролик про металлоконструкции). Ориентировочное количество слов до 2500.

Присылайте, пожалуйста, примеры и стоимость оплаты. Спасибо

YouTubeОзвучка текстов
17 часов назад
Анастасия
18 часов в сервисе
Была
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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