Требуется мужской голос для озвучки текста на казахском языке (ролик о металлоконструкциях). Объем текста составляет до 2500 слов. Ожидаются примеры работ и информация о стоимости.
Озвучка мужская на узбекистанском
Ищем мужской голос для озвучки текста на узбекистанском (ролик про металлоконструкции). Ориентировочное количество слов до 2500.
Присылайте, пожалуйста, примеры и стоимость оплаты. Спасибо
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