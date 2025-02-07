Озвучка на казахском

  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Открытнет заявок7 просмотров

Ищем мужской голос для озвучки текста на казахском (ролик про металлоконструкции). Ориентировочное количество слов до 2500.

Присылайте, пожалуйста, примеры и стоимость оплаты. Спасибо

YouTubeОзвучка текстов
17 часов назад
Анастасия
18 часов в сервисе
Была
13 часов назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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