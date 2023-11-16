Требуется диктор для озвучивания закадрового голоса в мультфильмах. Ищем женский голос в возрасте 18-40 лет. Необходимо передать позитивные эмоции и настроение, схожие с референсом из сериала "Грузовичек Лева". Опыт в подобных озвучиваниях обязателен, наличие собственного оборудования для записи также требуется.
Озвучка произведения по подобию Синей Бороды: Синяя вуаль.
Необходима озвучка текста писателя, на юбилей которого наш выпускной класс хотел бы порадовать преподавателя. Достаточно и двух голосов, можно вкладывать нотки от себя. Национальность, характер, который вы разглядите сами - приветствуется. Хотим порадовать преподавателя не тем, что он написал, а тем, что в его произведении разглядели читающие.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Озвучивание2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется юношеский голос для озвучивания подростковых страшилок по ролям. Необходимо озвучить 4 истории в месяц, каждая длительностью до 10 минут. Оплата 50 грн за историю. Долгосрочное сотрудничество гарантировано.Озвучивание3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $10
Потрібен фахівець для запису відеовідгуку тривалістю до 1 хвилини. Вимоги: гарний одяг та відповідний фон, не перед холодильником. Важливе якісне озвучування.Озвучивание7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $30
Необходимо озвучить текст женским, мягким голосом, подходящим для медитации. Запись должна быть успокаивающей и расслабляющей, идеально подходящей для создания атмосферы спокойствия.Озвучивание23 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется снять несколько видео с озвучиванием для Instagram-аккаунта. Основное внимание уделяется работе с лицом. Идеально подходит для фрилансеров с опытом в создании контента для социальных сетей.Озвучивание8 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $15
Требуется создать 60-минутный клип для презентации в формате 16:9, используя готовые аудиотреки голоса диктора. Презентация и аудиодорожки уже подготовлены. Необходимо использовать редактор After Effects или CapCut. Если проект будет выполнен в CapCut, предоставить ссылку на папку с проектом и файлами.Озвучивание8 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $20
Ищем людей для создания видеоотзывов о путешествии. В отзыве необходимо представить себя, рассказать о выбранном туре, уровне сервиса и впечатлениях. Видео должно быть ярким и искренним, снятым в хорошем освещении. Длительность отзыва - от 1 минуты.Озвучивание12 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется создание аудиороликов для ТГ "СМИТ". Озвучивание должно быть выполнено с высоким качеством, с акцентом на точность передачи информации и выразительность голоса. Подходят как опытные, так и начинающие озвучиватели с хорошими навыками работы в данной области.Озвучивание6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $15
Необходимо озвучить два коротких ролика (до 20 секунд) на украинском языке. Ищется фрилансер с мужским голосом. Также требуется наложение текста озвучки как субтитры на видео. Примеры озвучки должны быть предоставлены сразу.Озвучивание10 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется записать озвучку курса адаптации для украинцев в Норвегии. Необходимо начитать текст на слайдах powerpoint-презентации с спокойной интонацией. На выходе требуется mp4 ролик с озвученной презентацией и pptx файл с озвучкой. Ролик должен длиться более 20 минут. Для теста необходимо предоставить записанную озвучку первых 3 предложений в формате WAV.Озвучивание9 заявокЗакрыт4 месяца назад