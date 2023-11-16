Необходима озвучка текста писателя, на юбилей которого наш выпускной класс хотел бы порадовать преподавателя. Достаточно и двух голосов, можно вкладывать нотки от себя. Национальность, характер, который вы разглядите сами - приветствуется. Хотим порадовать преподавателя не тем, что он написал, а тем, что в его произведении разглядели читающие.