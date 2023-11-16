Озвучка произведения по подобию Синей Бороды: Синяя вуаль.

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт10 заявок119 просмотров

Необходима озвучка текста писателя, на юбилей которого наш выпускной класс хотел бы порадовать преподавателя. Достаточно и двух голосов, можно вкладывать нотки от себя. Национальность, характер, который вы разглядите сами - приветствуется. Хотим порадовать преподавателя не тем, что он написал, а тем, что в его произведении разглядели читающие.

Озвучка текстов
3 месяца назад
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