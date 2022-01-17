Озвучка текста около 10 минут

Требуется диктор (презентация монет) язык Русский М.\Ж. Работа разовая. Необходимо презентабельно и в полной тишене – stereo, Зачитать и Записать 54 отдельных аудио роликов продолжительностью каждый 2,5 – 4,00 минуты всего около 3х часов аудио в формате ...
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Необходимо прочесть выразительно поздравление мужским красивым голосом, записав на диктофон телефона IPhone.
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