Озвучка текста около 10 минут

$30
ОзвучиваниеЗакрыт19 заявок1059 просмотров
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Необходимо прочесть выразительно поздравление мужским красивым голосом, записав на диктофон телефона IPhone. 

2 года назад
guest_16423973801106
2 года в сервисе
Был
2 года назад