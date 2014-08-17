Озвучка текста по бухучету

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Завершен10 заявок219 просмотров

Необходимо озвучить 6 страниц учебного текста А4 по бухгалтерскому учету.

11 лет назад
KottCoos
50 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lefteries
Евгений 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Очень убедительно (просто сам начинаешь верить :) в учебный текст), просто в стиле "вы слышите меня бандерлоги" (и мы отвечаем - конечно слышим тебя Ка :) ), просто - Клаассс (2А-3С!!!). Короче говоря, рекомендую ...
Очень приятный заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lefteries
Евгений 
32 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад