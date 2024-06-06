Требуется озвучить 12 обучающих видео для детей длительностью 3-4 минуты каждое. Озвучка должна быть на русском языке с использованием детского голоса. Скрипт перевода будет предоставлен. Важно, чтобы перевод совпадал по времени с оригиналом, так как в видео используется графическое объяснение материала.
Озвучка тик ток
Ищу с кем работать на постоянной основе
Нужна озвучка примерно как в видео
Заявки фрилансеров
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