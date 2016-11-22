Озвучка видеоурока МВ

Есть видео презентация конкурента. Необходимо по ее принципу и подобию сделать такую же для меня. Т.е. в тех местах где присутствует бренд компании и диктор презентации озвучивает ее название должно быть мое название. Видио прилагаю. Возможен ...
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