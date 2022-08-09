Озвучування аудіо керівництва до психологічних вправ

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Закрыт30 заявок599 просмотров

У рамках проєкту з навчання вчителів та вчительок навичкам психологічної самодопомоги шукаємо дикторку, яка озвучить аудіо керівництво з проведення вправ на стабілізацію емоційного стану. Мова українська. Голос жіночий. Кількість вправ: 5. Обсяг тексту - кількість знаків: 6200, кількість слів: 980.

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