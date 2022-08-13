Озвучування психологічних вправ

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Завершен1 заявка78 просмотров

Добрий день! Вчора я розміщав замовлення на озвучування аудіо посібника з проведення психологічних вправ, ви відповіли, ваш голос сподобався, але то замовлення злетіло (не був зареєстрований в сервісі належним чином). Можемо відновити комунікацію тут?

Нагадаю опис: У рамках проєкту з навчання вчителів та вчительок навичкам психологічної самодопомоги шукаємо дикторку, яка озвучить аудіо керівництво з проведення вправ на стабілізацію емоційного стану. Мова українська. Голос жіночий. Кількість вправ: 5. Обсяг тексту - кількість знаків: 6200 знакаів, слів: 980.

Тексти для озвучування знаходяться тут: тут: https://docs.google.com/document/d/1gDKRGjcXNBBC60kLkIEkHT5wU8ZnZbmuiyoi1-PLYDQ/edit?usp=sharing

Перш ніж робити все замовлення, хотів би попросити зробити невеликий шматок однієї з вправ, щоби дати послухати авторкам курсу і затвердити тональність, темп тощо. Можемо так зробити?

І питання оплати. Ви писали 600 грн. Це за який обсяг? Яка остаточна сума за все замовлення? Як вам зручніше отримати оплату?

3 года назад
kyivwriters
Михайло 
46 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sjesta
Леся 
42 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$16
1 день
Escrow
Професійний підхід, оперативне виконання, розуміння суті завдання, рекомендую!
Замовника рекомендую! Зрозуміле ТЗ, відмінна комунікація, оперативна оплата. Дякую за замовлення та співпрацю!

Заявки фрилансеров

sjesta
Леся 
42 года
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад

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