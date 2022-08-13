Требуется озвучивание короткого текста на английском и русском языках. Необходимо прикрепить пример голоса, чтобы оценить качество. Идеально подойдет исполнителям с опытом работы в озвучивании.
Озвучування психологічних вправ
Добрий день! Вчора я розміщав замовлення на озвучування аудіо посібника з проведення психологічних вправ, ви відповіли, ваш голос сподобався, але то замовлення злетіло (не був зареєстрований в сервісі належним чином). Можемо відновити комунікацію тут?
Нагадаю опис: У рамках проєкту з навчання вчителів та вчительок навичкам психологічної самодопомоги шукаємо дикторку, яка озвучить аудіо керівництво з проведення вправ на стабілізацію емоційного стану. Мова українська. Голос жіночий. Кількість вправ: 5. Обсяг тексту - кількість знаків: 6200 знакаів, слів: 980.
Тексти для озвучування знаходяться тут: тут: https://docs.google.com/document/d/1gDKRGjcXNBBC60kLkIEkHT5wU8ZnZbmuiyoi1-PLYDQ/edit?usp=sharing
Перш ніж робити все замовлення, хотів би попросити зробити невеликий шматок однієї з вправ, щоби дати послухати авторкам курсу і затвердити тональність, темп тощо. Можемо так зробити?
І питання оплати. Ви писали 600 грн. Це за який обсяг? Яка остаточна сума за все замовлення? Як вам зручніше отримати оплату?
Выбранный исполнитель
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