Переозвучка видеоуроков с английского на русский

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Закрыт17 заявок574 просмотра

Нужно переозвучить видео с зарубежной учебной платформы. Видео на английском, переозвучить на английский. По переводу, есть возможность делать синхронный перевод средствами браузера.

Объем: несколько курсов.

Нужен мужской голос и четкая дикция.

Опыт именной такой работы (Eng-Ру) будет большим плюсом.

Скачанное видео будет предоставляться.

Интересует расценка за 1 час видео, спасибо.

3 года назад
senutaka
Виталий 
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