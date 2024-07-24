Необходимо создать клип на 60 минут с презентации в горизонтальном формате 16:9 с использованием готового трека голоса диктора: есть голос к каждому слайду

(Презентация уже готова,и аудиодорожки тоже)

Желательно использование редактора after effects или другого редактора, где можно создать проект и сохранить именно проект

Если получится сделать проект в capcut

Cогласно сценария для презентации