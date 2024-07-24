Подставить под презентацию голос диктора

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Озвучивание
Закрыт8 заявок68 просмотров

Необходимо создать клип на 60 минут с презентации в горизонтальном формате 16:9 с использованием готового трека голоса диктора: есть голос к каждому слайду

(Презентация уже готова,и аудиодорожки тоже)

Желательно использование редактора after effects или другого редактора, где можно создать проект и сохранить именно проект
Если получится сделать проект в capcut

Cогласно сценария для презентации

CapCutОзвучка видеоСоздание видео
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